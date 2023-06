Czy będą wyłączenia prądu 21.06 w kujawsko-pomorskim?

Gdzie obecnie (21.06 9:08) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat sępoleński

Piaseczno, ul. Baczyńskiego, ul. Chełmońskiego, ul. Kasprowicza, ul. Nikifora, ul. Reja

21.06 od godz. 9:00 do 13:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat włocławski

Kąty, ul. Puławska od nr 1 do nr 15 (dz nr 140/6),, ul. Willowa, ul. Akacjowa od nr 1 do nr 26, Mikówiec, ul. Willowa

26.06 od godz. 9:00 do 13:00

powiat świecki

Jastrzębie, ul. Turkawki 3, 5, 6, 7, 8,, ul. Ptaków Leśnych 121, 121a

26.06 od godz. 11:00 do 15:00