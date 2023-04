Czy będą wyłączenia prądu 24.04 w kujawsko-pomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat golubsko-dobrzyński

Rodzone 3, 26.

24.04 od godz. 10:00 do 14:00

powiat brodnicki

Sosno 241, 257, Zbiczno ulice Okrężna 35, 37, Zakątek 4, 620 56A, 247, 273, 634/1, 680, 683.

24.04 od godz. 8:00 do 12:00

powiat wąbrzeski

Zaskocz od 7 do 11, od 19 do 21, od 31 do 43, 66.

24.04 od godz. 9:00 do 14:00

Jaworze 1, 3, od 5 do 16, 18, 19, 19A, od 21 do 25, 29A, 30, 32, 33, 34A, 35, od 37 do 39, 41, 42, od 45 do 47, 49, 49A, 50, 53, od 55 do 57, 59, 60, 62, od 64 do 68, 70, 71, 71B, 72, 73, 73A, od 76 do 79, 80A, od 83 do 85, 87, 88, 10, 103,104, 105/4, 210, 250/5, 298, 35/7, 4/2, 60/2, Myśliwiec 40, od 43 do 45, 47, 49, 50, 50A, 50B, 50C, 51, 51B, 51C, 51E, 317/9, 336/5, D. Z 324, Wałycz ulica Myśliwiecka 50.

24.04 od godz. 9:00 do 14:00