Czy będą wyłączenia prądu 24.05 w kujawsko-pomorskim?

Gdzie obecnie (24.05 10:09) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat brodnicki

Górzno ulice Leśna, Mirabelkowa, Wczasowa.

24.05 od godz. 9:23 do 11:30

Górzno ulica Gdynia 11.

24.05 od godz. 10:00 do 16:00

Górzno-Wybudowanie od 43 do 46, od 50 do 54, od 56 do 60, 64, 65, 67, 79, 179.

24.05 od godz. 10:00 do 16:00

powiat toruński

Bernardowo 31.

24.05 od godz. 8:00 do 11:00

Skrzypkowo ulica ks. Jana Anklewicza 29.

24.05 od godz. 8:00 do 11:00

Głuchowo od 22 do 28, od 30 do 33, 115/13, 201/7, Windak .

24.05 od godz. 7:00 do 10:30

Łubianka ulica Jodłowa , 35/34, 35/37 , 35/76.

24.05 od godz. 7:30 do 11:00

Obrowo ulice Klonowa 8, Leszczynowa , 376/16, 376/19, 376/22 , 376/17.

24.05 od godz. 9:30 do 13:30