Czy będą wyłączenia prądu 25.03 w kujawsko-pomorskim?

Podwiesk od 50 do 54, 54A, 58, 219/3, 219/4. 25.03 od godz. 10:00 do 12:00

Czarne Błoto ulice Brzozowa 1/A, 5, 5a, 7A, 7B, 9, 9A, 15b, 349/38, Łubinowa od 4 do 6, 9, 10, 14, od 17 do 20, 25, 28, 30, 32, 36, 38, 341/10, 341/12, 341/34, 545, 548, Olchowa 1A, 1b, 2, 3A, 3B, 5/A, 7/B, 7A, 9A, 348/9, Wierzbowa 4, 6, 7, 7A, 9, 9/B, 9A, 12, 13A, 13B, 14, 16, 18, 30, 93, 346, 553 5B, 91C, 92/B, 92A, 93b, 93E, 176/A, 340/15, 342/18, 342/19, 342/22, 342/27, 342/28, 342/31, 342/32, 342/33, 342/35, 342/39, 342/40, 342/42, 348/30, 348/29, 348/28, 348/27, 348/7, 349/20, 349/26, 349/37, 350, 544, 552/b.9, 553, 556, dz. 342/9, Rozgarty ulice Łubinowa 8, 41/28, Zielona Polana 17/B, 17A, 17C, 19C, 19D, 20, 20A, 20D, 20E, 21, 21A, 21B, 21C, 22, 22/B, 22c, 22E, 23, 23A, 23B, 23C, 161/2, 33/118 , 156, 33/117, 33/30, 33/31. 25.03 od godz. 7:30 do 8:30

powiat lipnowski

Żabieniec, ul. Asfaltowa, ul. Leśna, ul. Słoneczna

28.03 od godz. 9:00 do 13:00

Czarny Las, od nr 22do nr 28, Ul. Długa od nr 16 do nr 35

31.03 od godz. 10:00 do 13:00

powiat włocławski

Nowa Wola, ul. Dzikiej Róży 38,40

28.03 od godz. 10:00 do 14:00

Wolica, ul. Centralna od nr 1 do nr 41, ul. św. Piotra i Pawła 26, ul. Okrężna od nr 1 do nr 6,, ul. Ogrodowa od nr 1 nr 12

29.03 od godz. 10:00 do 14:00

powiat sępoleński

Piaseczno, ul. Wyczółkowskiego 25, 23A, 16,, ul. Gojawiczyńskiej od nr 7A do 16, 16A oraz od 19 do 27, 38, 39,, ul. Gałczyńskiego od nr 11A do 30

29.03 od godz. 9:00 do 16:00