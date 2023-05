Czy będą wyłączenia prądu 25.05 w kujawsko-pomorskim?

Gdzie obecnie (25.05 9:08) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat radziejowski

Dobre Miasto ulica Fabryczna 21A, 25.

25.05 od godz. 8:30 do 13:00

Nowa Wieś Mała 63, 63B, 64, 64B, 64D, 64E, 220/12.

25.05 od godz. 8:30 do 13:00

Krotoszyn.

25.05 od godz. 8:42 do 10:45

powiat włocławski

Szczutkowo.

25.05 od godz. 8:15 do 10:30

Kępka Szlachecka.

25.05 od godz. 8:15 do 10:30

Wiktorowo.

25.05 od godz. 8:15 do 10:30

Pasieka 32, od 34 do 36, 39, 48.

25.05 od godz. 8:30 do 14:30

Barcikowo od 1 do 3, 3/A, od 4 do 16, 18, 18A, 19, 20, 22, 23, 26/1, Barcikowo-112 (GPO), Barcikowo-34/1 (GPO), Barcikowo-64/3, Kocia Górka 1, 2, 4, 4A, 5, 6, 6A, 8, 8A, od 9 do 11, 13, 13A, 14, 14A, 16, od 18 do 20, 20A, 20B, 21, 21A, 22, 22A, od 23 do 26, 28A, 29, 29A, 30, 32, 32B, 33, 47/1, 77, Kocia Górka --, Kucerz 34, 35, dz. 59/1, dz. 70/11, dz. 70/6, Kucerz-55/2 (GPO), Lubanie , Lubanie---, Mikorzyn od 3 do 13, od 16 do 20, od 22 do 28, Mikorzyn-50/2 (GPO), Mikorzyn-70/8 (GPO), Probostwo Dolne od 15 do 17, 3, Siutkówek 30, 30A, 31, 32, 32E, od 33 do 36, 57/3, 60/5, Siutkówek-55/4 (GPO), Siutkówek-60/2 , Siutkówek-60/4 (GPO), Włoszyca Lubańska 8, 8A, 10, 11, od 13 do 18, 18A, 19, 20, 20A, od 21 do 26, 31, 94/1, Barcikowo-96/5 (GPO).

25.05 od godz. 8:30 do 11:30