Czy będą wyłączenia prądu 26.07 w kujawsko-pomorskim?

Gdzie obecnie (26.07 5:08) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat aleksandrowski

Dąbrówka 1, 1A, 5, 7, 7B, 8, 9, 9A, 10, 34/1, 65/2, Podzamcze , Raciążek ulice Czereśniowa 2, 3, 11, Pole 5, 13, 14, 16, 16A, 16B, 17, 22, 26B, 27, od 29 do 34, Raciążek-845/1 (GPO) , 904, Raciążek--, Raciążek-767/2 (GPO), Raciążek-904/7, Turzynek 34, 34a.

od 25.07 godz. 8:00 do 27.07 godz. 18:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Karbowo ulice Brzozowa 2, 31, 45, 201, Pokrzywki 27, 28, 28 C, 31, 33, 35, 36.

26.07 od godz. 8:00 do 14:00

Brzozie 2, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 9, 10A, od 11 do 13, od 15 do 22, 22A, 22B, 34, od 127 do 129, od 177 do 180, 217, 218A, 218B, 219/2, 250/2, 250/3, 423/3.

26.07 od godz. 8:00 do 14:00