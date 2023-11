Czy będą wyłączenia prądu 26.11 w kujawsko-pomorskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Kruszka od numeru 3A do 3N, i przyległe. 30.11 od godz. 8:00 do 11:30

Płocicz numery: od 68 do 79 oraz 83, i przyległe. 29.11 od godz. 8:30 do 14:00

powiat świecki

Biechówko numery: od 18 do 35C, od 47 do 50, i przyległe.

27.11 od godz. 8:00 do 12:30

Bramka 32(firma Hendripol), i przyległe.

29.11 od godz. 8:00 do 13:30

Bukowiec ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, Młyńska, Topolowa, Kościelna numery parzyste od 2 do 6, nieparzyste od 3 do 15, Dworcowa 9, 11, 13, Ceynowy 6, 8, 10, 18A, Polna od 1 do 6, Wybudowanie od 1 do 4, Słoneczna 1, Willowa 4, Gawroniec numery: od 4 do 8A, od 26 do 28, od 38 do 60 oraz 63, Różanna 1, 2, 37, 37/1, 40, Polskie Łąki 52, 54, 55, 56, i przyległe.

30.11 od godz. 8:00 do 12:30

Zalesie Królewskie od numeru 62 do 71, i przyległe.

1.12 od godz. 8:00 do 14:30