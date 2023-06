Czy będą wyłączenia prądu 27.06 w kujawsko-pomorskim?

Gdzie obecnie (27.06 3:07) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat włocławski

Wola Olszowa, Wola Olszowa-Parcele.

27.06 od godz. 2:41 do 4:45

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Konojady od 97 do 100, 100 A.

27.06 od godz. 8:00 do 12:00

powiat radziejowski

Wójcin 42.

27.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat lipnowski

Rumunki Głodowskie 13, 17, Rumunki Podgłodowskie 18, 22.

27.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat golubsko-dobrzyński

Ciechanówek 10, Rembiocha 1, 1a, od 2 do 5, 5A, 6, 7, od 9 do 12, od 14 do 16, 18, od 20 do 23, 31, 33, 35, 43, 44, 318/3, 59.

27.06 od godz. 8:30 do 12:30

powiat toruński

Łubianka ulice Jana Heweliusza 2, M. Kopernika 4, 16, 18, 38/43, 38/44, Mikołaja Kopernika 7, 11, 38/36.

27.06 od godz. 8:00 do 12:00