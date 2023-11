Czy będą wyłączenia prądu 30.11 w kujawsko-pomorskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Karbowo ulice Daliowa 2, 4, od 7 do 9, 349/49, Jaśminowa 1, 4, 6, 8, 9, 11, 1117/1, 349/6, 351/17, 351/20, Narcyzowa od 1 do 7, Północna 5, 17 .

30.11 od godz. 8:00 do 13:30

Grudziądz

Gać ulica Platynowa 3, 9A 1, 2, 7, 7A, 7B, 8, 9, 10A, od 12 do 14, 14A, 14c, 14e, 15, od 19 do 22, 22A, 22B, 23, 168/2, Węgrowo , 201/1.

30.11 od godz. 6:30 do 8:00

powiat wąbrzeski

Orłowo 4, 4/1, 20, 21/1, 149, 160/54, 160/59, Ostrowo 1, 2, od 4 do 6, 8, 15, 16, 19, od 21 do 23, od 25 do 28, od 31 do 33, od 35 do 41, 43, od 45 do 47, od 49 do 51, 54, 0009-76/16, 21, 76/11, 76/13, 76/21, 76/23, 76/26, 76/27, 76/6, 76/8, 77, 82/14, 83, Płużnica , (dz. 288/5).

30.11 od godz. 9:30 do 14:00