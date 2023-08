Czy będą wyłączenia prądu 31.08 w kujawsko-pomorskim?

Orłowo 4, 4/1, 160/59, Ostrowo 1, 2, od 4 do 6, 8, 15, 16, 19, od 21 do 23, od 25 do 28, od 31 do 33, od 35 do 41, 43, od 45 do 47, od 49 do 51, 54, 0009-76/16, 21, 76/11, 76/13, 76/21, 76/23, 76/26, 76/27, 76/6, 76/8, 77, 82/14, 83, Płużnica , (dz. 288/5). 31.08 od godz. 9:30 do 14:00

Jabłonowo-Zamek od 45 do 48, Jaguszewice 5, 6, 8, 9, 32/4. 31.08 od godz. 8:00 do 16:00

Budy od 14 do 19, od 21 do 26, 18/12, 18/16, 18/18, 18/19, 20, 43/1, 47/2, 8/3, 8/5, 8/6, Chojno 32, 33, 49, 50, 140/1, 140/14, 140/15, 140/22, 140/4. 31.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat chełmiński

Klęczkowo 1, 2, od 5 do 9, od 11 do 14, od 16 do 18, Robakowo 62, 63, Sarnowo 30, 152/1, 53/4, Trzebiełuch od 5 do 7, 18, od 23 do 28, 28A, od 29 do 31, 20/1.

31.08 od godz. 9:30 do 14:00

powiat włocławski

Obałki 1, od 3 do 5, od 7 do 9, 11, 28/1.

31.08 od godz. 10:00 do 11:30

Kąty 9.

31.08 od godz. 9:00 do 13:30

Kąty 6, 17, 2/1, Morzyce 21, Nowa Wieś od 2 do 4, od 6 do 8, 10, Wola Olszowa 29.

31.08 od godz. 9:00 do 13:30