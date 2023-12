Czy w Wigilię i Boże Narodzenie trzeba iść do kościoła? Sprawdź, ile razy trzeba iść do kościoła w święta [25.12.2023]

Wigilia Bożego Narodzenia obchodzona jest co roku 24 grudnia. W 2023 roku Wigilia wypada w niedzielę - jest to również ostatnia, czwarta niedziela Adwentu. Tradycyjna pasterka odprawiana w nocy to pierwsza msza, w czasie której świętuje się narodzenie Jezusa. Wielu wiernych zastanawia się, ile razy w te należy święta iść do Kościoła i kiedy uczestnictwo we mszy świętej jest obowiązkowe. Czy w Wigilię Bożego Narodzenia trzeba iść do kościoła? Czy 25 i 26 grudnia należy uczestniczyć we mszy świętej? Wyjaśniamy.

Wigilia Bożego Narodzenia 24 grudnia 2023 - czy trzeba iść do kościoła?

24 grudnia to Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. W 2023 roku Wigilia wypada w niedzielę. To wyjątkowa sytuacja, bo w tym roku 24 grudnia jest nie tylko Wigilią Bożego Narodzenia, ale również czwartą niedzielą Adwentu. Czy 24 grudnia w Wigilię Bożego Narodzenia trzeba iść do kościoła? Czy wiernych obowiązuje uczestnictwo we Mszy świętej? Kiedy w czasie Świąt Bożego Narodzenia trzeba iść do Kościoła?

Katolicy mają obowiązek uczestniczenia w niedzielnej mszy a także we mszy w Święta Bożego Narodzenia. Udział w nocnej mszy świętującej narodzenie Jezusa, czyli w pasterce nie jest obowiązkowy. Obowiązkowe jest natomiast uczestnictwo we mszy świętej w niedzielę Adwentu. Katolicy powinien uczestniczyć we Mszy świętej w obydwa dni 24 i 25 grudnia. Uczestnictwo w Mszy Pasterskiej sprawowanej w nocy z 24 na 25 grudnia zadość czyni obowiązkowi poniedziałkowemu, ale nie niedzielnemu - wyjaśnia Komisja Liturgiczna Archidiecezji Gdańskiej.

(czwarta niedziela Adwentu) - niedzielny obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej, 25 grudnia 2023 (poniedziałek) - obowiązek uczestnictwa we Mszy św. wynikający z uroczystości nakazanej.

Boże Narodzenie 25 grudnia 2023 - czy trzeba iść do kościoła?

Nocna msza święta zwana "pasterką" to msza, która należy już do Świąt Bożego Narodzenia, które wypada 25 grudnia - w poniedziałek. Oznacza to, że uczestnicząc w pasterce, nie trzeba już iść do kościoła w Boże Narodzenie 25 grudnia. Uczestnictwo tylko we mszy plasterkowej w niedzielę wieczorem, a później w mszy poniedziałkowej oznacza brak spełnionego obowiązku uczestnictwa we mszy niedzielnej! Można go bowiem spełnić poprzez udział w liturgii odprawianej w niedzielę w ciągu dnia (do godz. 16:00) lub wieczorem w sobotę 23 grudnia. W niektórych kościołach Pasterka odprawiana jest o godzinie 22:00 lub wcześniej i zgodnie z prawem kościelnym ta msza, a także każda inna msza po godzinie 16:00 w Wigilię spełnia obowiązek święta czy uroczystości przypadającej kolejnego dnia.

O tym, czy uczestnictwo we mszy 25 grudnia - w Boże Narodzenie - jest obowiązkowe, decyduje kanon 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Czytamy w nim: "Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych". Obowiązek uczestnictwa w liturgii ostatniej niedzieli adwentowej 24 grudnia spełnia także każda osoba, która weźmie udział w wieczornej Mszy Świętej sprawowanej dzień wcześniej, tj. 23 grudnia. Wynika to z Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kan. 1248 § 1): Nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.

26 grudnia 2023 - czy trzeba iść do kościoła?

Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia - 26 grudnia - to wciąż czas radosnego przeżywania narodzin Jezusa, jednak uczestnictwo we mszy świętej tego dnia nie jest obowiązkowe.

26 grudnia NIE MA obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami kościelnymi, obowiązek uczestniczenia we Mszy Św. obowiązuje tylko we wskazane dni, które znalazły się na tzw. liście świąt nakazanych. Znajdują się na niej następujące dni: wszystkie niedziele

1 stycznia (Nowy Rok) - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

6 stycznia - Święto Trzech Króli

Boże Ciało - obchodzone w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej

15 sierpnia - Matki Boskiej Zielnej

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

25 grudnia - Boże Narodzenie

