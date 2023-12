Czytelniczka dostała wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu RTV, choć jest zwolniona z opłat. Pomogliśmy!

Skontaktowała się z nami Czytelniczka.

- Dostałam z Poczty Polskiej wezwanie do zapłaty prawie 1000 złotych za zaległy abonament RTV. Mam na to zaledwie siedem dni, bo w przeciwnym razie skarbówka wejdzie mi na emeryturę. To bardzo krótki termin! Rzeczywiście przestałam płacić abonament jakiś czas temu, ale dlatego, że ukończyłam 75 lat. Wiem, że wtedy z automatu poczta zwalnia z opłaty. Nie rozumiem, dlaczego w takim razie przyszło do mnie wezwanie do zapłaty. Proszę „Pomorską” o interwencję w mojej sprawie - mówi Czytelniczka.