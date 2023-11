Czytelniczka: Na wahadle na DK91 zostałam puszczona wprost na nadjeżdżające auta!

- Pan od strony Świecia puścił w naszym kierunku trzy ciężarówki i kilkanaście osobowych aut - relacjonuje kobieta, która wracała z pracy z Chełmna do Świecia. - To było na drugim postoju, za Głogówkiem - czyli już bliżej Świecia. To zachowanie stanowiło ogromne zagrożenie dla życia. Podjechaliśmy, gdy już z trudem pokonaliśmy ten odcinek - do pana, który wypuścił te auta z pytaniem, dlaczego to zrobił. Zareagował arogancko, z uśmieszkiem udając, że nie wie o co chodzi.