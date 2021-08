Czytelnik uskarża się na stan drogi Pólko-Bachor w gminie Górzno w powiecie brodnickim. Sprawdzamy, co na to gmina

Nasz Czytelnik przekazał nam, że burmistrz gminy Górzno w powiecie brodnickim rok temu mówił, że są przyznane pieniądze na zrobienie przepustu odprowadzającego deszczówkę na trasie Pólko-Bachor, a tydzień temu rozpoczęto prace nad wspomnianym przepustem, ale do tej pory wykopano jedynie rów o długości ok. 20 m, po czym prace przerwano i zabrano sprzęt budowlany. Co więcej, Czytelnik przekazał nam, że prace nad przepustem przerwano już po jednym dniu, a został po nich jedynie zrobiony przez równiarkę skos. - Ciężko przejechać samochodem, nie mówiąc o rowerach - mówił Czytelnik.

O wyjaśnienia poprosiliśmy Urząd Gminy w Górznie. Zapytaliśmy, kiedy samorząd rozwiąże problem mieszkańców dotyczący tragicznego stanu drogi na trasie Pólko-Bachor i jakie działania samorząd planuje podjąć, aby poprawić sytuację mieszkańców przejeżdżających drogą między miejscowościami Pólko a Bachor?