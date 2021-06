Daglezje z Lasów Wałdowskich patrzą na świat z góry jak orły. Z ziemi trudno dojrzeć ich korony

Ścieżkę można najłatwiej odnaleźć od strony Wałdowa Królewskiego – od ul. Izbickiej, z której należy skręcić pod kątem prostym na południe. Stamtąd pójdziemy zgodnie z narastającymi numerami przystanków wyznaczonych przez leśników. Można też z przeciwnej strony – od lokalnej drogi asfaltowej Ostromecko – Wałdowo Królewskie, która na terenie wsi nazywa się ulicą Leśną. Tyle, że przyrodniczej atrakcji nie wskazują od drogi żadne znaki czy drogowskazy.

Gdybyśmy mieli radzić to najlepiej zostawić auto na leśnym parkingu tuż przed tablicą drogową „Wałdowo Królewskie”, przejść ok. 150 metrów na zachód i odnaleźć drogę w las wiodąca na północ. W gąszczu bujnej zieleni naprawdę trudno dostrzec z „asfaltówki” tablicę informacyjną, którą ustawiono przy 11.- ostatnim punkcie rzeczonej ścieżki edukacyjnej. Co innego późną jesienią lub zimą – wtedy tablica jest widoczna z drogi.