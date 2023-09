Daniel Grzybowski z Grudziądza w The Voice Of Poland. Pozamiatał! Jury zachwycone

Daniel Grzybowski jest nauczycielem muzyki w jednej z grudziądzkich szkół. Prowadzi też swoje studio nagrań.

Dotychczas spełniał marzenia innych o własnym singlu, czy profesjonalnie nagranej piosence. Teraz spełnia swoje marzenia.

Wystartował w telewizyjnym show "The Voice Of Poland", a premierowy odcinek z jego udziałem obejrzeliśmy w sobotę 2 września.

Daniel zaśpiewał piosenkę z repertuaru grupy Queen "Who wants to live forever". To przepiękna, chwytająca za serce piosenka. I bardzo trudna technicznie.

Daniel poradził sobie z nią znakomicie. Oddał charakter oryginalnego wykonania Freddiego Mercury, ale dołożył do niego odrobinę swojej interpretacji.

- Moją główną inspiracją wokalną jest właśnie Freddie Mercury. To była niesamowita postać, niesamowita osobowość: kompozytor, tekściarz, artysta na full - mówił w programie Daniel Grzybowski

Jurorzy byli zachwyceni. Każdy z nich chciał mieć Daniela w swojej drużynie.