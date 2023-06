Daniel Jeleniewski z Abramczyk Polonii Bydgoszcz jest już w domu

"Daniel Jeleniewski, który mocno uderzył w bandę i upadł na tor we wczorajszym meczu, jest już w domu. W poznańskim szpitalu przeszedł zabieg nastawienia zwichniętego barku. Wykonano także inne szczegółowe badania, które wykluczyły złamania i poważniejsze urazy. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!" - można przeczytać w komunikacie opublikowanym przez bydgoski klub.

W 4. wyścigu doszło to fatalnego wypadku. Walczący o drugą pozycję Jeleniewski i Kevin Fajfer zderzyli się motocyklami. W efekcie, polonistę pociągnęło na zewnętrzną i z dużą siłą uderzył w ogrodzenie. Na tor wyjechała karetka, a żużlowiec bydgoskiego klubu trafił na nosze i do szpitala.

- z Danielem nie jest tak źle jak początkowo wyglądało, choć jest poobijany - mówi Jerzy Kanclerz, prezes klubu. - Najgorsze, że to jest ten sam obojczyk, co przy poprzedniej kontuzji. Daniel jest w domu w Lublinie i jesteśmy w stałym kontakcie. Na dziś jest za wcześnie mówić, czy pojedzie w Gdańsku. Zdrowie zawodnika zawsze jest najważniejsze. To Daniel podejmie decyzje kiedy wróci na tor. Zawsze podkreślałem, że mecze eliminacyjne w rundzie zasadniczej są ważnie, ale to co najważniejsze, będzie się działo później - dodaje szef klubu ze Sportowej.

Pojawiają się różne komentarze dotyczące wypożyczenia z GKM Grudziądz Mateusza Szczepaniaka. Jednak zdaniem prezesa Kanclerza temat jest mało realny, ponieważ szefowie grudziądzkiego klubu chcą go mieć cały czas w odwodzie, by w razie kłopotów ze składem był gotowy do jazdy.