Danuta Stenka - tak można wyglądać po 60-tce. "Hasło emerytura mnie śmieszy" [9.03.2024] OPRAC.: Iwona Góralczyk

Danuta Stenka to jedna z najwybitniejszych polskich aktorek i to takich, które z biegiem czasu stają się jeszcze ciekawsze, rozwijają skrzydła i nabierają kolorów. Choć aktorka dołączyła do grona 60-latek, poza legitymacją emeryta, którą nosi w portmonetce, niewiele się zmieniło. Wielu z zaciekawieniem przygląda się jej dokonaniom, ale i podpatruje jej styl. Zobaczcie, jak się nosi i jak pięknie wygląda Danuta Stenka. Jej zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.