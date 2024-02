Daria Zawiałow - tak mieszka i żyje na co dzień. Piosenkarka została okrzyknięta "muzycznym objawianiem" [7.02.2024]

Daria Zawiałow - skąd się wzięło jej nazwisko?

Daria Zawiałow urodziła się 18 sierpnia 1992 roku w Koszalinie, tam też się wychowywała. Jej pradziadek ze strony ojca pochodził z Rosji - stąd rosyjskie panieńskie nazwisko Zawiałow. Zaś jej prababcia ze strony mamy pochodziła z Warszawy. Daria uczyła się w liceum muzycznym w Warszawie.

W 2000 wystąpiła w programie TVP1 Od przedszkola do Opola. Przez wiele lat śpiewała w chórkach Maryli Rodowicz. Prowadziła też na antenie Radia 357 autorską audycję muzyczną "Pewex". W 2011 roku wzięła udział w programie "Mam Talent!" (dotarła do półfinału), a rok później pod pseudonimem D.A.R.I.A. wydała piosenki: "Half Way to Heaven" i "Dwa światy"2. Wzięła też udział w programie "X Factor". W kwietniu 2016 wystąpiła na Scenie na Piętrze w Poznaniu w ramach Festiwalu Enea Spring Break. Została okrzyknięta „objawieniem festiwalu”. Jednak prawdziwy sukces w branży muzycznej przyszedł, gdy Daria wydała piosenkę "Malinowy chruśniak".