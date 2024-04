Darowizny weselne w 2024 roku - nowe przepisy. Oto kiedy trzeba zapłacić podatek [8.04.2024 r.]

- Przyjaciel pana młodego, znając jego pasję, przekazał mu rower wyczynowy, który kosztował 20 tys. zł. W tym przypadku aż 14 267 zł będzie opodatkowane, z czego 11 833 zł stawką 12%, a 2434 zł stawką 16 %. Podatek do zapłaty wyniesie 1809 zł - wylicza Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy InFakt.

W II grupie podatkowej kwota wolna wynosi już dużo więcej, bo 27 090 zł. Wyobraźmy sobie, że ciocia przekazuje pannie młodej samochód o wartości 40 tys. zł. W takim przypadku 12 910 zł będzie opodatkowane - 11 833 zł stawką 7%, a 1077 zł stawką 9%. Podatek do zapłaty wyniesie 925 zł.

Prezenty od najbliżej rodziny, co do zasady, są wolne od opodatkowania. Jednak jeśli wartość darowizny od jednej osoby przekracza 36 120 zł, to taką darowiznę należy zgłosić.