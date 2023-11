Dawid Kubacki - tak mieszka skoczek narciarski. Przytulne wnętrza, duży ogród i piękne widoki

Dawid Kubacki to jeden z najbardziej utytułowanych polskich skoczków narciarskich. Na koncie ma już sporą kolekcję trofeów z najważniejszych imprez, w tym dwa brązowe medale igrzysk olimpijskich (indywidualnie i drużynowo), dwa tytuły mistrza świata i trzy brązowe krążki w skokach, dwa miejsca na podium MŚ w lotach oraz zwycięstwa w Turniejach Czterech Skoczni, Igrzyskach Europejskich, kilku cykli Letniej Grand Prix i kilkanaście zwycięstw w poszczególnych zawodach Pucharu Świata.

- Witaj na świecie Majeczko. Dzisiaj już możesz ściskać swoje łapcie za tatę razem z nami - napisała żona Dawida Kubackiego w mediach społecznościowych, tuż przed ostatnim konkursem Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen.

Rodzinę Kubackich uzupełnia Berni - berneński pies pasterski, który jest z nimi od dwóch lat.

Gdzie mieszka Dawid Kubacki?

Dawid Kubacki z rodziną mieszka w Szaflarach, niedaleko Zakopanego. Rodzina mieszka w piętrowym domu, wybudowanym w charakterystycznym dla tego regionu stylu.

Dom to połączenie tradycji Podhala z nowoczesnością. Jest dość duży, przestronny i jasny. Urządzony bez zbędnego przepychu, z klimatycznym kominkiem, a ciepła wnętrzu dodają drewniane elementy. Kuchnia jest otwarta na salon, a w centralnym miejscu domu stoi spora kanapa - miejsce odpoczynku dla rodziny. Do dyspozycji domowników jest spory ogród - idealne miejsce do spędzania wolnego czasu z rodziną.