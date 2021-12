Dawne zwyczaje bożonarodzeniowe na Kujawach, ziemi mogileńskiej i Pałukach

Wigilia na Kujawach. Snop zboża i siana w rogu izby

Wieczór wigilijny to czas niezwykły, a jego powaga wymagała by wszelkie prace w gospodarstwie, sprzątanie, strojenie izby i otoczenia zakończyć przed pojawieniem się pierwszej gwiazdy. Wcześniej gospodarz przynosił zieloną gałąź z lasu - symbol życia, płodności i radości, którą strojono jabłkami, orzechami, kolorowymi łańcuchami, opłatkami i wieszano u powały. Tak do końca XIX w. ozdabiano domostwa wiejskie na Kujawach, ziemi mogileńskiej i Pałukach. Dopiero na początku XX w. zaczęto w naszym regionie ustawiać choinkę - ustrojone drzewko świerkowe lub sosnowe. Nie mogło zabraknąć w rogu izby niewymłóconego snopa zboża i siana wraz z drobnymi monetami wkładanymi pod obrus.