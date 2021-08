Decyzja środowiskowa obwodnicy Więcborka umorzona. A co z obwodnicą Sępólna i Kamienia Krajeńskiego?

Czy umorzenie postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej oznacza, że Więcbork nie będzie miał obwodnicy? Wiceburmistrz miasta Jacek Masztakowski uspokaja, że nic złego się nie dzieje. Inwestycja, którą prowadzi marszałek województwa kujawsko-pomorskiego jest w fazie sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Decyzję środowiskową wydaje w tym przypadku burmistrz miasta i jak deklarował na naszych łamach Waldemar Kuszewski, ma być wydania do końca roku.

Jednak 30 lipca włodarz miasta wydał decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Więcborka” wszczęte na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Co to oznacza? Przypomnijmy, że był już wybrany wariant trasy najbardziej wysunięty na zachód.

- W wyniku konsultacji z inwestorem ZDW po przeanalizowaniu wszelkich dokumentów miał do wyboru dwa warianty przebiegu obwodnicy w miejscowości Dalkowo. W porozumieniu z gminą i zasięgnięciu wszelkich opinii, by uniknąć konfliktów społecznych, inwestor zdecydował o innym wariancie przebiegu obwodnicy. Kilku mieszkańców tej miejscowości w pismach skierowanych do inwestora zasugerowało, że tereny, przez które pierwotnie miała przebiegać obwodnica są dla nich bardziej cenne niż te w drugiej wersji. Która mniej uszczupli ich gospodarstwa i korzystniej podzieli grunty. Ten lekko zmieniony wariant również będzie przebiegał około 200 metrów od ich siedlisk, ale nie będzie on za, a przed nimi. Mieszkańcy wyrażają zgodę zmienioną wersję. Stąd trzeba było umorzyć postępowanie na poprzedni wariant – tłumaczy Jacek Masztakowski, zastępca burmistrza Więcborka.