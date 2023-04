Derby dla Twardych Pierników! Astoria blisko spadku do I ligi! Decydowały ostatnie minuty

Już grubo przed pierwszym gwizdkiem w Sisu Arenie czuć było klimat wielkiego widowiska i gigantycznej stawki spotkania. Lepiej presję znieśli torunianie, którzy po akcjach Sterlinga Gibbsa i Tylera Parsonsa prowadzili 5:0. Na pierwsze trafienie z gry kibice gospodarzy czekali do 4. minuty, gdy przełamał się Myke Henry. Torunianie zaczęli pudłować proste rzuty spod kosza, co tylko rozpędziło gospodarzy.

Przewaga Asty rosła dzięki coraz lepszej defensywie oraz przewadze pod tablicami. Ale i w zespole gospodarzy były problemy, bardzo szybko 2 faule złapał Henry, nowe warunki gry pod tablicami narzucił wracający po kontuzji Dallas Walton. Pod koniec 1. kwart y Arriva Twarde Pierniki odskoczyła na 29:22, a Asta bez Smitha na parkiecie miała spore kłopoty w budowaniu akcji ofensywnych. Znakomity był w tej kwarcie Gibbs (10 pkt i 2 asysty).

Bohaterem 2. kwarty był Kacper Gordon. Młody koszykarz dał niezwykle efektywną zmianę m.in. trafił za 3 i wymusił trzeci faul Henry'ego. Po kolejnych trafieniach z dystansu Gibbsa Arriva Twarde Pierniki wypracowały rekordową przewagę - 15 pkt (28:43).

Astę przy życiu utrzymał w tej kwarcie wyłącznie Smith, który jako jedyny znajdował drogę do kosza. Do przerwy rzucił 22 punkty, trafiając znakomite 4/5 za 3 i 6/6 z wolnych. To dzięki niemu bydgoszczanie w krytycznym momencie odpowiedzieli serią 7:0, ale to było za mało. Do przerwy bardziej zespołowe Twarde Pierniki prowadziły różnicą 12 punktów.