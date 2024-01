Dieta na wysoki cholesterol. Te 10 produktów skutecznie obniży poziom złego cholesterolu i trójglicerydów [5.01.2024] Agnieszka Kasperek

Wysoki poziom cholesterolu utrzymujący się przez dłuższy czas jest niebezpieczny dla zdrowia. Rośnie ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego: udaru mózgu, miażdżycy, choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego.W zależności od funkcji, jaką pełni w organizmie, cholesterol nazywany jest złym lub dobrym cholesterolem. Tak zwany zły cholesterol to frakcja LDL i odpowiada on za budowanie w naczyniach krwionośnych blaszki miażdżycowej. Natomiast dobry cholesterol czyli frakcja HDL działa ochronnie na ściany naczyń.Zobacz, co jeść, by obniżyć poziom złego cholesterolu ► unsplash.com Zobacz galerię (12 zdjęć)

Cholesterol to lipoproteina. Jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Między innymi uczestniczy w procesach metabolicznych, wspiera przekazywanie impulsów nerwowych w mózgu, wspiera pracę układu krwionośnego, uczestniczy w syntezie witaminy D3. Cholesterol dzieli się na dwie frakcje LDL i HDL. Cholesterol spełnia swoją funkcję, jeśli występuje we krwi w odpowiednim stężeniu. Zbyt wysoki poziom złego cholesterolu we krwi to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Zobacz, jakie są skutki zbyt wysokiego poziomu cholesterolu i jakie produkty należy spożywać, by obniżyć poziom złego cholesterolu.