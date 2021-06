Dieta niczym samoopalacz? Dzięki tym produktom zyskasz efekt opalenizny na skórze [LISTA]

NOWE Klub Konfederacji Włocławek odnowił plac zabaw przy Przedszkolu nr 36

W niedzielę 20 czerwca Klub Konfederacji Włocławek rozpoczął remont placu zabaw przy Przedszkolu nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wyspiańskiego we Włocławku. Naprawiono sprzęty służące do zabawy i odświeżono teren wokół budynku. Organizatorzy akcji, w najbliższym czasie, planują dalsze prace na placu zabaw. Co się zmieniło przy Przedszkolu nr 36?