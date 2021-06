Dieta niczym samoopalacz? Jedz te produkty, żeby zyskać efekt opalenizny na skórze [LISTA]

NOWE Kruszwica. Rowerowy wypad na Kociewie i Żuławy z Kruszwicką Grupą Rowerową. Zdjęcia

Lejący się z nieba skwar i dające w kość podjazdy pod górki, no i trochę jazdy po płaskim. Tak można by najkrócej streścić wyjazd Kruszwickiej Grupy Rowerowej na Kociewie i Żuławy. Tak naprawdę, jest to jednak opis nie oddający tej niesamowitej wycieczki rowerowej po okolicach Tczewa, Gniewu i Palplina. Miejscowości, których okolice zachwycają krajobrazem, różnorodnością przyrody i ciekawymi obiektami, wartymi zwiedzenia.