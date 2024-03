Dieta niskowęglowodanowa i keto. Co zamiast chleba, ryżu, ziemniaków, makaronu i płatków? [5.03.2024 r.]

Czym zastąpić płatki do mleka?

Co zamiast ziemniaków na diecie?

Co zamiast chleba na diecie?

Czym są węglowodany?

Węglowodany to związki organiczne należące do cukrów. Stanowią źródło energii dla organizmu. Węglowodany dzielą się na proste i złożone oraz pochodne węglowodanów. Te pierwsze są tzw. złymi węglowodanami (cukier, miód, białe pieczywo, słodkie przekąski). Te drugie to tzw. dobre węglowodany (pieczywo pełnoziarniste, rośliny strączkowe, warzywa, owoce), mają więcej błonnika, składników odżywczych i witamin oraz zapewniają uczucie sytości.