Dla Dawida Wrzosa. Piłkarze i sympatycy footballu zagrali turniej na rzecz chorego zawodnika

"Dawid ma 35 lat, jest cudownym ojcem rocznej Liwii i kochającym mężem Magdaleny. Nikt nie mógł przypuszczać, że choroba dosięgnie akurat jego" - brzmi komunikat na stronie Zrzutka.pl, na której trwa zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację piłkarza.

"Nigdy nie opuszczała Go pogoda ducha, wszędzie było Go pełno. Zawsze był bardzo mocno związany ze sportem. Kiedyś jako piłkarz bydgoskich klubów m.in. Polonii i Gwiazdy, dziś już z licencją trenera piłki nożnej UEFA B jako trener dzieci i młodzieży w klubie Wisełka motywował nas wszystkich do zdrowego trybu życia i ruchu. Swoich wychowanków uczył nie tylko tego, jak dobrze grać w piłkę, ale również tego jak być dobrym i uczciwym człowiekiem. Rodzina, miłość, wiara to wartości dla Niego najważniejsze."