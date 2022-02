Dla tych pracowników będzie dodatkowe 7 dni urlopu w roku. Co na to firmy? [10.02.2022 r.]

- Trwa to zwykle do miesiąca. Szmat czasu! Kolega prowadzi małą gastronomię i zatrudnia dwóch kucharzy. Gdy jeden z nich zaraził się koronawirusem, drugi musiał iść na kwarantannę, więc kolega został bez kucharzy. Znaleźć zaś kogoś takiego na rynku, graniczy dziś z cudem. Zresztą, po doświadczeniu z lockdownem mało kto chce pracować w gastronomii. Ludzie odchodzą do innych branż - mówił podczas wspomnianej konferencji właściciel jednej z bydgoskich firm.