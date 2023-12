Dni wolne i urlopy w 2024 roku. Tak można "cudownie" rozmnożyć 10 dni w 33 dni wolnego! [18.12.2023]

Zacznijmy od tego, że 2024 to rok przestępny, czyli będzie liczył 366 dni, z czego 251 to dni pracujące, a 115 wolne, licząc weekendy i dni ustawowo wolne od pracy. Zobaczcie w poniższej galerii, jak można przedłużyć sobie urlopy w nowym roku.

Dni wolne od pracy - ustawowe!

Długi weeeknd już w styczniu 2024

Kto ma 20, a kto 26 dni wolnego w roku?

Majówka 2024

Co dalej? Pracownik, który zdecyduje się na trzy dni wolne - w okresie od 27 kwietnia do 5 maja 2024 roku - będzie mógł odpoczywać aż 9 dni. Pozwoli na to wniosek urlopowy na 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja 2024 r.

Pracownik, który zdecyduje się na trzy dni wolne - w okresie od 27 kwietnia do 5 maja 2024 roku - będzie mógł odpoczywać aż 9 dni. Gazeta Krakowska

Na pit.pl czytamy też, że ci, którzy wezmą urlop 31 maja, zyskają 4-dniowy długi weekend.