Dni wolne podczas roku szkolnego 2021/22. W te dni rodzice mogą planować urlop [7.09.21 r.]

NOWE Koronkowe sukienki są idealne na różne okazje. Czym kierować się przy wyborze?

Koronkowe sukienki są niezwykle szykowne, eleganckie i lekkie. Koronka daje dużo możliwości przy tworzeniu stylizacji na wiele okazji i w różnych stylach. Koronkowe sukienki najlepiej dopasować do swojej sylwetki oraz rodzaju okazji. Nie tylko długość i kolor sukienki mają znaczenie. Ważny jest również motyw koronki. Czy wiesz, jak dopasować idealną koronkową sukienkę do swojej figury? Zobacz nasz poradnik, by wybrać model idealny dla siebie.