Do Ciechocinka znów będzie można pojechać pociągiem

Pociąg znów pojedzie do Ciechocinka

Linia kolejowa nr 245 to jedna z najstarszych w powiecie. Została otwarta jako odnoga linii warszawsko-bydgoskiej już w 1867 roku. Przez długi czas prócz osobowych kursowały po niej pociągi towarowe, przewożące sól do ciechocińskiej warzelni. Po 2008 roku zaczęto ograniczać liczbę połączeń, co spowodowało, że z 15 zostało ich 5 na dobę. Jednym z gwoździ do trumny było niewątpliwie zlikwidowanie kasy biletowej na dworcu w Ciechocinku, która dawała zbyt niski przychód.

Ostatecznie połączenie zlikwidowano w grudniu 2011 roku po wprowadzeniu nowych przepisów, które przewidywały, że ciężar utrzymania ruchu na linii znajdującej się na terenie jednego powiatu spada na barki starostów. W przypadku tej łączącej Aleksandrów Kujawski z Ciechocinkiem był to wydatek rzędu miliona złotych, czyli kwota zbyt wysoka dla lokalnego samorządu.