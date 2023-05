Do Płocka przez Włocławek płyną Wisłą elementy budowy Kompleksu Olefin III [zdjęcia]

Dwa lata temu PKN Orlen podpisał finalną umowę z wykonawcą na realizację największej inwestycji petrochemicznej w Europie w ciągu ostatnich 20 lat. Za budowę Kompleksu Olefin odpowiada konsorcjum firm Hyundai Engineering oraz Técnicas Reunidas. Od początku roku 2023 Wisłą transportowane są ogromne elementy do budowy instalacji. Barki płyną z Gdańska przez Bydgoszcz, Toruń, Włocławek.

Koszt nowej instalacji do wytwarzania produktów petrochemicznych to około 13 miliardów złotych.

Rozpoczęcie produkcji przez nowy Kompleks Olefin zwiększy udział Grupy Orlen w europejskim rynku petrochemicznym z 5% do 6,4%, przyczyniając się do wzmocnienia konkurencyjności i wzrostu EBITDA spółki o ok. 1 mld zł rocznie.