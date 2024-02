Do tych pieniędzy nie ma prawa małżonek nawet gdy para ma wspólnotę majątkową [19.02.2024]

Choć wydaje nam się, ze będąc małżeństwem i mając wspólnotę majątkową wszystko staje się wspólne to nie jest to do końca prawda. Z żeby nie mieć praw do majątku męża czy żony musimy mieć podpisaną intercyzę. Nie jest to jednak zgodnę ze stanem faktycznym. Małżonkowie posiadający wspólnotę majątkową mają prawo do wszystkich dochodów partnera w trakcie trwania małżeństwa.

To należy do majątku wspólnego małżeństwa (art. 31 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego):