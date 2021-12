Dobra wiadomość dla turystów wodnych. Od 1 marca śluzowanie będzie bezpłatne

Teraz korzystanie ze śluz i pochylni jest płatne. Przykładowo za każde śluzowanie kajaka lub łodzi wiosłowej trzeba zapłacić 4,40 zł w godz. 7.00 do 19.00 i 8,70 zł w godz. 19.00 - 7.00.

Śluzowanie statku przeznaczonego do uprawiania sportu lub rekreacji oraz innych małych statków (do 15 ton nośności lub do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów): 7,57 zł w godz. 7.00 - 19.00 oraz 15,24 zł w godz. 19.00 - 7.00.

Śluzowanie statku, zestawu pchanego lub zestawu holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (niewchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, urządzenia pływającego przeznaczonego do wykonywania prac technicznych, utrzymania

szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw oraz obiektu pływającego o długości powyżej 20m kosztuje: 16,43 zł w godz. 7.00 - 19.00 i 17,25 zł w godz. 19.00 do 7.00.