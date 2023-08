Doda - tak mieszka piosenkarka. Zobaczcie jej czarno-biały apartament w centrum Warszawy

Punktem zwrotnym w jej karierze okazał się rok 2000. Została wówczas wokalistką zespołu Virgin. Ich pierwsza płyta okryła się złotem. To z niej pochodzą takie hity jak "To ty i "Mam tylko ciebie". W tym czasie Doda wzięła udział w reality show telewizji Polsat pod tytułem "Bar". Wówczas po raz pierwszy mogliśmy poznać jej niepokorną osobowość. O Dorocie Rabczewskiej zaczęło się mówić coraz głośniej . Drugi album zespołu Virgin przyniósł kolejne hity takie jak choćby "Dżaga" i "Nie zawiedź mnie". Tym razem okrył się platyną.

Doda bardzo dbała o swój warsztat wokalny. Swój głos szkoliła między innymi w słynnym Studium Wokalnym Elżbiety Zapendowskiej . Trafiła też do teatru Buffo , gdzie grała w słynnych musicalach "Metro" i "Przeżyj to sam".

Doda to ikona polskiej muzyki. Na scenie jest od ponad dwudziestu lat. Przez ten czas przeszła ogromną metamorfozę. Nie tylko zmienił się jej wygląd, ale w dużej mierze też charakter.

Solowa kariera Dody

Na przełomie 2006 i 2007 roku Doda rozstała się z zespołem Virgin i rozpoczęła solową karierę. O Dodzie ciągle było głośno. Wykorzystywała każdy moment swojego życia, by promować siebie i swoją twórczość. Dzięki temu cała Polska oglądała w TVN Turbo, jak przygotowywała się do egzaminu na prawo jazdy.

Jej pierwszy solowy album odniósł sukces. W pewnym momencie zajmował nawet 66. miejsce na liście najlepiej sprzedających się płyt w Europie. W Polsce otrzymał status płyty platynowej. Doda słynie z ostrego języka oraz z tego, że mówi to co myśli i nie owija w bawełnę. Do historii przeszły choćby słynne wymiany zdań z Justyną Steczkowską w programie "Gwiazdy tańczą na lodzie". Mówiła i pisała wtedy o tym cała Polska.

