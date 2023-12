Dodaj te przyprawy do bigosu, a będzie łatwiej strawny. Oto przepis na lekkostrawny bigos [17.12.2023] JG

Święta to wymagający czas dla naszego układu pokarmowego. Dobrze jest wzbogacić dania o przyprawy i zioła, które ułatwią trawienie. Sprawdź, co najlepiej dodać do bigosu, aby stał się łatwiej strawny. pixabay Zobacz galerię (6 zdjęć)

Bigos to danie uwielbiane przez Polaków. Chętnie spożywamy go również w okresie świąt Bożego Narodzenia. Armatyczna, lekko kwaskowa potrawa ma jeden minus - jest bardzo ciężkostrawna. Możemy jednak wzbogacić go o pewne zioła i przyprawy, dzięki którym będzie łagodniejszy dla naszego układu trawiennego. Zobacz, co należy dodać do bigosu, aby był łatwiej strawny.