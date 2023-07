Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje. Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście [14.07.2023]

Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamio...

Użyj tego nawozu, by twój zamiokulkas odzyskał blask. Ta odżywka do zamiokulkasa jest tania, ale bardzo skuteczna i łatwa w przygotowaniu. Wystarczy, że dodasz to do doniczki z rośliną, a będzie rosła jak szalona. Zobacz przepisy >> pixabay.com