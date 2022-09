Dodatek do emerytury po 65. i 75. roku życia. Kto może otrzymać wyższe świadczenie? [29.09.2022]

O dodatkowe 500 złotych mogą się starać emeryci, którzy ukończyli 75. rok życia i pobierają zasiłek pielęgnacyjny, a także seniorzy po 65. roku życia, którzy są osobami z niepełnosprawnością. Wypłata dodatkowych pieniędzy jest możliwa za sprawą wprowadzonego przez rząd świadczenia - 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji . Szczegóły prezentujemy w poniższej galerii.

500 plus dla seniora wypłacane jest uprawnionej do tego osobie dożywotnio co miesiąc. Po zmianie przepisów w 2022 roku grupa uprawnionych wyraźnie się zwiększyła. Co ważne, na dodatkowe pieniądze mogą liczyć nie tylko osoby uprawnione do emerytury, ale także te, które jej nie otrzymują.