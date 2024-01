Dopłaty do ogrzewania w roku 2024: Jakie formy wsparcia są dostępne?

Osoby, które borykają się z wysokimi kosztami ogrzewania, mogą nadal liczyć na wsparcie finansowe ze strony państwa, podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach. Warto jednak zauważyć, że w 2024 roku zakres pomocy może być w wielu przypadkach ograniczony w porównaniu do lat poprzednich. Poniżej omawiamy kilka dostępnych rozwiązań:

Zamrożenie cen energii 2024 - poznaj szczegóły

W celu ułatwienia radzenia sobie z kosztami ogrzewania i innymi opłatami, rząd zdecydował się na przedłużenie zamrożenia cen energii w 2024 roku. Do końca czerwca tego roku ceny energii elektrycznej, gazu oraz ciepła pozostaną niezmienione, co stanowi zabezpieczenie przed ewentualnym drastycznym wzrostem rachunków domowych w sezonie grzewczym i bezpośrednio po nim.

Warto zauważyć, że jest to rodzaj dopłaty do ogrzewania prądem, jednakże w formie, która nie jest przekazywana bezpośrednio na konto, lecz jest odliczana od ceny zużytej energii.

Natomiast, koszty ciepła systemowego pozostaną na poziomie z 2023 roku do końca czerwca 2024 roku. Oznacza to, że także w bieżącym roku będą obowiązywały dopłaty do ogrzewania w blokach mieszkalnych. Dostawcy ciepła zobowiązani są do zastosowania dla każdego klienta najkorzystniejszej możliwej stawki, która jest obliczana zgodnie z przepisami określonymi w ustawie. Wyjaśniamy to w poniższej galerii.