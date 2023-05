Dodatek Stażowy 2023 - takie są zasady. Wyjaśniamy, komu przysługuje wyższe wynagrodzenie [18.05.2023] Agnieszka Kasperek

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) reguluje kwestie wynagrodzenia osoby zatrudnionej. Oprócz wypłaty zasadniczej, pracownikowi przysługują różnego rodzaju świadczenia. Na wysokość tych świadczeń mają wpływ m.in. warunki pracy, kwalifikacje zawodowe, staż pracy. Maksymalna dopuszczalna wartość dodatku wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego. Limit dotyczy również dodatku stażowego.

Dodatek stażowy to forma dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom po przepracowaniu określonego czasu. Dodatek ten jest obowiązkowy w tak zwanej "budżetówce", natomiast w pozostałych branżach jest to świadczenie nieobowiązkowe. Komu zatem przysługuje dodatek stażowy? Jak się go nalicza i ile wynosi? Sprawdzamy.