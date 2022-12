Dodatki dla emerytów w grudniu 2022. Seniorzy mogą ubiegać się o dodatkowe mieszkaniowy, czy energetyczny [2.12.2022]

Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna, renta socjalna wynoszą 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł "na rękę". Jest także wiele dodatków do świadczeń emerytalnych - kwota większość z nich zmienia się corocznie w marcu, gdy dochodzi do waloryzacji.

Najpopularniejszy z dodatków to zasiłek pielęgnacyjny. Dodatek dla sieroty zupełnej wzrósł w tym roku do 481,97 zł brutto, dodatek kombatancki do 256,44 zł brutto, dodatek kompensacyjny do 38,47 zł brutto, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji do 384,66 zł brutto, a dodatek do renty inwalidy wojennego do 981,81 zł brutto.