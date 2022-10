Dodatki dla emerytów w listopadzie 2022. O takie dodatki mogą ubiegać się seniorzy: mieszkaniowy, energetyczny [17.10.2022 r]

Najpopularniejszy z dodatków to zasiłek pielęgnacyjny. Dodatek dla sieroty zupełnej wzrósł w tym roku do 481,97 zł brutto, dodatek kombatancki do 256,44 zł brutto, dodatek kompensacyjny do 38,47 zł brutto, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji do 384,66 zł brutto, a dodatek do renty inwalidy wojennego do 981,81 zł brutto.