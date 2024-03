Dodatki do emerytury 2024 - stawki po waloryzacji. Takie są dodatkowe pieniądze dla emerytów - kwoty od 1 marca [18.03.2024 r.]

Dodatki do emerytury 2024 - nowe stawki od 1 marca

Nowe stawki dodatków do emerytury po waloryzacji 2024

Rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski przypomina, że po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2024 r. wynosi 1335,72 zł, a do kwoty 1780,96 zł podniesiono rentę socjalną.