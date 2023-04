Dodatki do emerytury po 65. i 75. roku życia. Dla tych seniorów jest nawet kilkaset złotych miesięcznie [21.04.23]

Wypłata dodatkowych pieniędzy jest możliwa za sprawą wprowadzonego przez rząd świadczenia - 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji .

Zobacz także: Dodatek do emerytury po 65. i 75. roku życia. Kto może otrzymać wyższe świadczenie?

Nawet dodatkowe 500 złotych mogą otrzymać emeryci, którzy ukończyli 75. rok życia i pobierają zasiłek pielęgnacyjny oraz seniorzy po 65. roku życia, którzy są osobami z niepełnosprawnością. Dodatek można otrzymać w ramach świadczenia 500 plus dla seniora.

Dodatki do emerytur po 65. roku życia - lista

Kto może ubiegać się o 500 plus dla seniora? Jakie są zasady przyznania świadczenia? O tym i kolejnych dodatkach dla seniorów do emerytury piszemy w naszej galerii. Sprawdź, jak można ubiegać się o dodatkowe pieniądze do emerytur.