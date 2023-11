Dodatki na święta - mamy przykłady. Tyle pieniędzy dostaną pracownicy w 2023 roku [21.11.2023 r.] Justyna Trawczyńska

Przed nami intensywny czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. To czas wzmożonych wydatków. Prezenty, ozdoby czy przygotowanie światy to nie lada wydatek dla domowego budżetu. Podreperowaniem domowego budżetu będą świąteczne premie, które pracodawcy co roku wypłacają w okresie Bożego Narodzenia. Ile dostaniemy w 2023 roku? Sprawdzamy.