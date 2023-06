Dodatkowe 600 zł bez żadnych kryteriów. Tak można zyskać pieniądze - oto zasady [4.06.2023 r.]

W Polsce w przypadku utraty pracy można starać się o zasiłek dla bezrobotnych. To ważne świadczenie dla osób, które nie posiadają stałego źródła dochodu. Zasiłek wymaga jednak aktywnego poszukiwania pracy, jako warunku kontynuacji otrzymywania świadczenia.

Osoby bez pracy mogą się także starać o tzw. dodatek aktywizacyjny. Na czym polega? Jak sama nazwa wskazuje dotyczy on osób, które aktywnie działają, by na rynek pracy powrócić.

Dodatek ten przyznawany jest przez Urząd Pracy. Na te pieniądze mogą liczyć osoby, które pracę straciły. Nie bierze się pod uwagę wieku, czy wcześniejszego dochodu.

Istnieje także możliwość, aby dodatek 600 zł otrzymać nawet wtedy, gdy dostaniemy skierowanie do pracy wystawione przez Urząd Pracy. Będzie tak w przypadku, gdy osoba podejmująca pracę świadczy ją w niepełnym wymiarze czasu obowiązującym w zawodzie lub służbie. Co za tym idzie, otrzyma niższe wynagrodzenie od minimalnego. Taki dodatek wówczas wyniesie tyle, co różnica między minimalnym wynagrodzeniem a faktycznym.