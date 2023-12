Dodatkowe emerytury dla seniorów po wyborach. Takie są plany na 13. i 14. emeryturę w kolejnych latach [19.12.2023 r.]

Trzynasta i czternasta emerytura po wyborach. Czy będą wypłacane?

Dlaczego decyzja obejmuje dwa lata? Dziennikarze RMF FM informują, że po pierwsze utrzymanie tych świadczeń obiecano w kampanii wyborczej. Po drugie zbliżają się kolejne wybory - samorządowe, do Europarlamentu, a w kolejnym roku prezydenckie i rezygnacja z tych świadczeń mogłaby przyczynić się do wyborczej porażki.

W resorcie finansów, Kancelarii Premiera oraz centralach partii koalicyjnych trwają prace nad ustaleniem budżetu państwa na przyszły rok. Jak poinformowało radio RMF FM, jest zgoda, by trzynasta i czternasta emerytura były wypłacane jeszcze przez co najmniej dwa lata.

Dodatkowe emerytury dla seniorów - wypłaty 13. i 14. emerytury po wyborach

Co potem? Za dwa lata sytuacja z inflacją ma wrócić do normalności i decyzja o wypłacie 13. i 14. emerytury ma już zależeć od sytuacji budżetowej - podało RMF.

Dokładniej - seniorzy otrzymują pieniądze wraz z kwietniowym świadczeniem. Oznacza to, że w kwietniu do seniorów dociera większy przelew z ZUS-u: podstawowa emerytura oraz trzynasta emerytura.

Trzynasta i czternasta emerytura 2024. Takie mają być zasady

Z kolei czternasta emerytura wypłacana jest latem lub jesienią. To świadczenie w pełnej wysokości przysługuje osobom, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty stosowana jest zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że czternastkę w 2023 roku otrzymali seniorzy, których emerytura nie przekraczała 5500 zł brutto. Aby uzyskać prawo do wypłaty 14. emerytury, świadczenie podstawowe musiało wynosić co najmniej 50 zł. W 2023 roku pełna czternasta emerytura wynosiła 2650 złotych brutto.