Dodatkowe opłaty w sanatorium z NFZ. Tyle kasują w sanatoriach za TV, czajnik czy ręcznik [21.05.23] MS, S

Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. W myśl przepisów, uzdrowisko nie może żądać od pacjenta innych opłat w trakcie leczenia niż te, które wymienione są w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi.